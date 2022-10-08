Письма от матерей и подарки от жен. К добровольцам из Якутии на Донбасс отправились машины с новыми посылками

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Новая автоколонна с посылками для добровольцев из Якутии отправилась из Москвы на Донбасс, сообщил председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

На этот раз военнослужащие, участвующие в военной спецоперации, получат письма и посылки от матерей, жён и неравнодушных жителей республики.

Николай Бугаев отметил, что груз будет доставлен на передовую, а также в военные госпитали.

«Как и в прошлый раз мы везем посылки, собранные якутянами, комплекты дополнительной экипировки к военному снаряжению. Выражаю огромную благодарность всем, кто поддерживает наших ребят», – сказал руководитель Общественной палаты.

Отдельно он поблагодарил главу республики Айсена Николаева и правительство Якутии, которые оказывают действенную помощь воинам-якутянам, подчеркнув, что эта совместная работа будет продолжена.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.