В Хангаласском районе Якутии охотник случайно застрелил своего товарища

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 50-летнего жителя города Якутска, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Трагедия произошла вечером 17 сентября в лесной избушке, расположенной в урочище на территории Хангаласского района. Мужчина во время зарядки патронами охотничьего ружья «МР-155» по неосторожности нажал на спусковой крючок.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Выстрел попал в 31-летнего мужчину, стоявшего рядом. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте происшествия.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Сейчас проводятся следственные действия для установление обстоятельств случившегося, назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.

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