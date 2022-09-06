Якутия вошла в тройку лидеров по инвестициям в возобновляемую энергию

Фото: правительство Якутии

Якутия вошла в тройку лидеров инвестиционного рейтинга среди регионов в области возобновляемой энергетики. Его учредила Ассоциация развития возобновляемой энергетики – подведение итогов состоялось на панели ВЭФ-2022 во Владивостоке. Якутия в рейтинге заняла третье место.

Успехи республики в области инвестиций в возобновляемую энергетику были отмечены на церемонии вручения дипломов. Награду вручили министру энергетики Якутии Вячеславу Емельянову.

«Он отметил важность развития возобновляемых источников энергетики в децентрализованных районах Крайнего Севера и Арктики и пригласил участников сессии на Международную конференцию «Развитие возобновляемых источников энергии и низкоуглеродной энергетики на Дальнем Востоке России», которая состоится в Якутске с 29 по 30 сентября», – добавили в правительстве.

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