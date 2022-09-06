В Якутии пятерых белых медведей запечатлели на территории заповедника «Медвежьи острова»

Фото: t.me/arkadiisemenov

Сразу пятерых белых медведей удалось сфотографировать инспекторам национального парка «Ленские столбы». Снимками в своем телеграм-канале поделился директор парка Аркадий Семенов.

Медведи живут на территории заповедника «Медвежьи острова» у устья реки Энюмчувеем.

Фото: t.me/arkadiisemenov

В апреле этого года сообщалось, что в заповеднике в три раза увеличилось число медвежьих берлог. Исследователям удалось обнаружить 18 родовых берлог, более того, все они были жилые. При этом следов самцов в этом году было выявлено намного меньше.

Фото: t.me/arkadiisemenov

Природный заповедник «Медвежьи острова» в Якутии был создан в июле 2020 года. На территории заповедника располагается архипелаг Медвежьи острова — это шесть островов неподалеку от устья реки Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие припайные льды весной выходят самки с медвежатами.

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