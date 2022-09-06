Якутские школьники собрали более полумиллиона рублей на благотворительность

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Харысхал»

1 сентября 2 516 якутских школьников приняли участие в ежегодной республиканской акции «Добро в руках», сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Харысхал».

Суть акции заключается в том, что ученики вместо покупки большого количества цветов дарят учителю один букет, а сэкономленные деньги направляют в помощь детям с инвалидностью, нуждающимся в лечении.

Отмечается, что в этом году таким образом было собрано 584 457 рублей. Благодаря этим средствам благотворительный фонд «Харысхал» смог помочь трем мальчикам —Пете Матвееву, Богдану Ли и Виктору Алексееву. Всю информацию о детях можно найти на сайте dobrosakha.ru. Оставшиеся средства будут направлены на проекты фонда.

Впервые акция охватила 113 классов не только города Якутска, но и районов республики: Абыйского, Амгинского, Вилюйского, Мирнинского, Намского, Нерюнгринского, Усть-Алданского, Усть-Янского, Хангаласского.

Как сообщила директор благотворительного фонда «Харысхал» Любовь Клюкина, в этом году в акции «Добро в руках» приняло участие рекордное количество классов. 16 тысяч рублей собрал 11 «Б» класс гимназии «Центр глобального образования».

Все участники получили фирменные флажочки и закладки, а также благодарственные письма. По возникшим вопросам можно обратиться в колл-центр фонда по номеру: 8(914)2-705-887.

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