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Происшествия6 сентября 2022 2:19

На жителя Якутии, который незаконно выкапывал и продавал песок, завели уголовное дело

Выручка за три года от незаконного предпринимательства составила более трех миллионов рублей
Михаил ГОРОХОВ
Фото: прокуратура Якутии

Фото: прокуратура Якутии

Житель Мегино-Кангаласского района подозревается в незаконном предпринимательстве с 2020 года, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В районе был обнаружен несанкционированный карьер для добычи песка. Оказалось, что местный житель с 2020 по 2022 год выкапывал песок из несанкционированного карьера, а впоследствии продавал его дорожным организациям. Отмечается, что так он сумел заработать более трех миллионов рублей.

На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

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