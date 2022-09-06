В Якутии вандалы спилили пулемет с могилы погибшего в Сирии солдата

Фото: NERULIFE

В Нерюнгринском районе Якутии на кладбище с могилы Алексея Соловьева, погибшего при исполнении военной службы в Сирии, неизвестные вандалы спилили и украли пулемет.

Фотографии оскверненного захоронения появились в телеграм-паблике NeruLife.

Фото: NERULIFE

Алексей погиб 28 сентября 2017 года. Ему было 33 года.

Свидетелей акта вандализма или видевших где-либо данный пулемет просят сообщить по телефону +79241748196.

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