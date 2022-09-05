Глава Якутии выступил с лекцией перед студентами ДВФУ на Восточном экономическом форуме

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев выступил с лекцией в рамках ВЭФ-2022. Темой выступления стало «100 лет Якутии: от вечной мерзлоты до столицы IT Дальнего Востока». Послушать Николаева пришли студенты Дальневосточного федерального университета.

«Якутия – крупнейший сырьевой регион нашей страны. Здесь добываются газ, уголь, нефть, золото. Это вклад региона в наращивание экономической мощи нашего государства. Но главное наше богатство – люди. Сегодня в Якутии проживают в дружбе 129 народов. Мы гордимся нашей культурой, в основе которой взаимоуважение, бережное отношение к языкам, укладу и традициям», — заявил Николаев.

Глава также рассказал студентам историю становления Якутска, и поделился своим видением будущего Якутии. Николаев отметил достижения республики в сфере экономики и технологий, а также назвал регион лидером Дальнего Востока по объему валового продукта.

«Пожалуй, Якутия – единственный регион, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где за последние годы появились несколько компаний мирового уровня в области IT», – добавил глава.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.