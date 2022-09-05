В Якутии стало слишком много медведей: вынесены решения об отстреле 180 особей

В воскресенье, 4 сентября, в Нерюнгринском районе снова видели медведя на трассе. Фото: neru_svodka

В последнее время в Якутии медведи стали все чаще подходить к населенным пунктам. Это представляет угрозу для жизни и здоровья якутян. В связи с этим вынесено 125 решений об остреле 180 особей в регионе, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Чаще всего с хозяевами тайги сталкивались жители Олекминского и Нерюнгринского районов — по 15 хищников. В Ленском видели 13 особей, в Томпонском и Усть-Майском — по девять, в Амгинском и Горном — по восемь.

По вынесенным решениям 58 медведей уже добыли.

Частые встречи с опасным животным связаны с увеличением популяции бурого медведя, миграциями из-за неурожая ягод, лесных пожаров. Также косолапые могут переместиться на новое место, если их привычный ареал обитания был потревожен.

Гражданам при появлении бурого медведя в опасной близости с населенным пунктом необходимо позвонить по номеру 112.

Что делать, чтобы не столкнуться в лесу с медведем

— Передвигайтесь шумно, громко переговариваясь, так как хищники почти всегда стараются избежать встречи с человеком.

— Очень важно следить за тем, чтобы не создавались условия для прикорма медведей. Пищевые отходы и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники.

— Не бросайте в лесу мусор и остатки еды.

— Не ходите среди высокой травы, избегайте захламленных участков леса и чащи.

— Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к останкам павших животных в лесу: потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение.

— Находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны, не разрешайте им залезать в пойменные заросли возле речек.

Что делать при встрече с медведем в тайге

— При неожиданной встрече нельзя убегать от зверя (это бесполезно и только дополнительно может спровоцировать медведя на преследование). Необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком.

— Если медведь находится в отдалении, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной.

— Никогда и ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к медвежатам. Не пытайтесь их накормить или подманить.

— Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Даже если он уйдет от вас, то может стать серьезной опасностью для других людей. Убить медведя можно только из оружия крупного калибра и то не всегда даже выстрел «по месту» может сразу остановить медведя.

— Нельзя поворачиваться к атакующему медведю спиной. При нападении медведя нельзя проявлять внешних признаков страха. Если поблизости нет надежного укрытия или убежища, необходимо встретить опасность, стоя лицом к лицу. Людей, выдержавших таким образом атаку медведя, больше, чем тех, кто смог спастись бегством.

— Увидев случайно вышедшего на дорогу медведя, не подкармливайте его. В вашей подкормке он не нуждается, но начав прикармливать медведя, вы воспитываете в нем попрошайку, который очень быстро начнет уже требовать корм, и если не получит его, то станет агрессивным и будет способен напасть на человека, страх перед которым он потеряет. Помните, что своими действиями вы ставите под угрозу жизнь других людей.

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