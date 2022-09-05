Якутия на ВЭФ планирует подписать около 40 соглашений на 330 миллиардов рублей

Фото: Андрей СОРОКИН

На Восточном экономическом форуме власти Якутии подпишут порядка 40 соглашений на общую сумму 330 миллиардов рублей. Об этом ЯСИА сообщила министр экономики Якутии Майя Данилова.

В первую очередь соглашения будут касаться проектов жилищной застройки кварталов «Звездный» и Lena Pillars в Якутске, а также строительство завода крупнопанельного домостроения.

– Крупные застройщики заинтересованы работать в нашем регионе, а мы в свою очередь готовы создать условия для ведения бизнеса, – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Развитием микрорайона «Звездный» займется АО СЗ «РИА». Соответствующее соглашение было подписано между ними, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством республики. Согласно документу, АО СЗ «РИА» в течение трех месяцев подаст заявку на включение в список резидентов ТОР. В свою очередь правительством республики должны быть расширены границы ТОР.

Напомним, что новый микрорайон «Звездный», расположенный в квартале «Воинская часть» строится с 2021 года. Здесь планируется построить 30 многоквартирных домов и 36 сблокированных домов высотностью от двух до восьми этажей и общей площадью 264 тысяч квадратных метров жилья, в которых будет проживать около 11 тысяч человек.

Также в Якутске планируется реконструировать исторический район возле грузового терминала речного порта Якутска – проект Lena Pillars. Власти намереваются создать современный жилой район, который объединит бизнес, культуру и жильё на берегу реки Лена, станет речным фасадом столицы республики.

Этим проектом займется ГК «Старвей». Она также подаст заявку на расширение границ ТОР «Якутия» с целью дальнейшего получения в рамках проекта статуса резидента.

Третье соглашение касается строительства в республике завода крупнопанельного домостроения, мощности которого позволят ежегодно строить от 50 тысяч до 70 тысяч кв. метров жилья. Кроме того, реализация проекта обеспечит рабочими местами порядка 80 человек.

Кроме этого, планируется подписать концессионное соглашение на строительство четырёх нефтебаз в арктической зоне республики.

– Будет также подписано концессионное соглашение на строительство адаптивного комплекса в Якутске. Это будет наш совместный проект с «ПроШколой». С учетом этого нового соглашения будет построено 10 школ в период до 2025 года, — отметила министр.

Другие соглашения касаются расширения сети магистральных ВОЛС, создание Усть-Янского горнопромышленного кластера, строительство высоковольтной линии 110кВ Сулгачи-Амга и подстанции 110кВ Амга, модернизации почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах республики, обновления объектов нефтегазового хозяйства АО «Саханефтегазсбыт».

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