В Якутске пройдет ежегодный фестиваль ухи

Фото: Якутск.рф

10 сентября с 11 до 16 часов в Якутске состоится седьмой ежегодный Фестиваль ухи, приуроченный к 390-летию столицы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фестиваль пройдет на территории этнокомплекса «Усадьба Атласовых» на 6 километре Вилюйского тракта.

К участию организаторы приглашают всех желающих: предприятия общественного питания, трудовые коллективы, общественные организации, сборные и семейные команды. Участие в фестивале бесплатное.

В команде должны быть не трех человек, которым рекомендуется иметь единую форму, а также принадлежности для разведения костра и приготовления ухи, в том числе посуду, продукты и рыбу.

Победителей выберут по следующим номинациям: «Лучшие вкусовые качества ухи», «Лучшая презентация ухи» и «Оригинальность оформления и подача ухи».

Победитель получит 25 тысяч рублей, команда, занявшее второе место — 20 тысяч и обладатели третьего места — 15 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 9 сентября по ссылке, а также по электронной почте opt.yakutsk@mail.ru. Также необходимо заполнить электронную форму. Справки по телефонам 408-095, 408-093.

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