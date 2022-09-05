У жителя Якутии прямо во дворе сгорело заготовленное на зиму сено

Фото: МЧС Якутии

Вечером в воскресенье, 4 сентября, у жителя села Ой Хангаласского района Якутии прямо во дворе сгорело заготовленное на зиму сено.

Сообщение о возгорании на Хангаласской улице поступило в пожарно-спасательную службу в 19:54, передает МЧС республики. Пожарные прибыли через шесть минут — шесть человек и две пожарные машины.

Огонь пожрал сено на площади 20 кв.метров. Сумма ущерба еще высчитывается.

Кто или что стало причиной возгорания, предстоит выяснить.

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