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Происшествия5 сентября 2022 1:23

У жителя Якутии прямо во дворе сгорело заготовленное на зиму сено

В конце сенокосной страды житель села Ой потерял в пожаре заготовленный корм для скота
Вера МАКАРОВА
Фото: МЧС Якутии

Фото: МЧС Якутии

Вечером в воскресенье, 4 сентября, у жителя села Ой Хангаласского района Якутии прямо во дворе сгорело заготовленное на зиму сено.

Сообщение о возгорании на Хангаласской улице поступило в пожарно-спасательную службу в 19:54, передает МЧС республики. Пожарные прибыли через шесть минут — шесть человек и две пожарные машины.

Огонь пожрал сено на площади 20 кв.метров. Сумма ущерба еще высчитывается.

Кто или что стало причиной возгорания, предстоит выяснить.

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