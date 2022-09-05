В Якутии возбудили административное дело в отношении плейстоценового парка

Фото: из соцсетей плейстоценового парка

Прокуратура Нижнеколымского района нашла нарушения в деятельности Научно-экспериментального хозяйства плейстоценовый парк, сообщает пресс-служа ведомства.

В ходе проверки выявлено, что Товарищество на вере «Научно-экспериментальное хозяйство плейстоценовый парк» заняло помещение в районе «Комарок» в поселке Черском без согласования с территориальным управлением Росимущества. Здание находится в федеральной собственности и ранее являлось ретранслятором для телевидения.

Товариществу внесено представление, а также было заведено административное дело по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ (использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов).

Материалы дела были отправлены в Арбитражный суд Якутии, а там решили, что на первый раз можно просто вынести предупреждение.

Плейстоценовый парк — научный проект, основанный ученым Сергеем Зимовым в поселке Черский Нижнеколымского района. На территории заказника ведется изучение вечной мерзлоты, изменений климата и влияния человека на природные процессы.

Сегодня в парке живут северные олени, лоси, калмыцкие коровы, якутские лошади, яки, зубры, бараны, козы, бизоны и даже верблюды. Последних вместе с пуховыми козами завезли в этом году из Монголии. Также на станции живет большая колония ласточек.

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