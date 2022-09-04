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В ближайшем будущем в Якутске появится Владивостокская набережная, сообщил заместитель председателя правительства Якутии, постоянный представитель по Дальневосточному федеральному округу Ким Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

В самом Владивостоке уже открыли улицу, которую назвали Якутской. В честь столетия образования Якутской АССР там установили памятный камень. По словам заместителя главы Владивостока Дарьи Стегний, этот камень является гарантом дружбы городов.

– В декабре прошлого года мы наименовали одну из улиц города Владивостока Якутской. И 8 августа текущего года мы подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между Владивостоком и Якутском, – отметила Стегний.

Как добавил Ким Борисов, якутян радует появление улицы Якутской во Владивостоке. Он сообщил, что в скором времени в Якутске появится набережная, которая будет носить название столицы Дальнего Востока – Владивостока.

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