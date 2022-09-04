Два жителя Якутска украли у коммунальщиков трубы на 150 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Якутске на улице Можайского проводится ремонт теплосетей. На месте проведения работ коммунальное предприятие недосчиталось металлических труб. Представитель компании обратился с заявлением в отдел полиции №3.

Ущерб коммунальщики оценили в сумму порядка 150 тысяч рублей. Полицейские оперативно разыскали подозреваемых. Ими оказались двоих ранее судимых мужчин 36 и 44 лет.

Дождавшись вечера, когда работники покинули участок, злоумышленники заказали манипулятор и похитили 6 металлических труб длиной 10 метров. Чужое имущество они вывезли в пункты приема лома и цветных металлов, где им заплатили около 80 тысяч рублей. Незаконно заработанные деньги мужчины потратили на свои нужды.

Подозреваемые задержаны, похищенное изъято. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Похитителям грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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