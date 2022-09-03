В Якутии двое уголовников вломились в магазин и украли пиво, водку и конфеты

Фото: МВД Якутии

В Якутии полиция задержала двоих мужчин, которые обнесли магазин. Оба уже были ранее судимы – один за угон, второй за наркотики. Вновь шагнуть на кривую дорожку преступности их сподвиг алкоголь.

Мужчины распивали спиртное в поселке Ленинском Усть-Алданского района. В какой-то момент у них кончилось «топливо», и они решили сходить за добавкой, но сэкономить и просто украсть выпивку. Якутяне дождались ночи и пошли на дело к ближайшему ларьку.

В магазин они проникли через окно, взяли мешки, и сложили в них добычу: водку, пиво, консервы и конфеты. Мужчины также проверили кассу, но денег там не было.

Якутяне сложили мешки дома, собираясь утром поделить добычу, однако утром у них на пороге уже стояла полиция. Продукты забрали, мужчин посадили под подписку о невыезде, теперь им грозят сроки за кражу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.