В Якутии объявили розыск опасного преступника

Фото: МВД Якутии

Полиция Якутии опубликовала ориентировку разыскиваемого преступника. Его зовут Федоров Артем Альбертович – мужчину ищут сотрудники уголовного розыска за некие тяжкие преступления. Подробности в полиции не привели, но вероятно, мужчина причинил кому-то тяжкий вред или даже убил человека.

В полиции отметили, что 33-летний Федоров был уже не раз судим. где он находится сейчас, неясно, но известно, что мужчина – уроженец села Усун Вилюйского района.

Всех имеющих информацию о преступнике просят сообщать по телефонам +79644156933 и +79142351173.

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