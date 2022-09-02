Проспект Ленина в Якутске заасфальтировали на 60%

Фото: мэрия Якутска

В Якутске работы на проспекте Ленина завершены на 60%. В их число входит не только укладка асфальта, но и установка тротуарных плит. Подрядчик «Дорстрой» намерен до 20 сентября полностью завершить асфальтирование участка от Кулаковского до Дзержинского.

После окончания работ на участке подрядчик займется установкой знаков и светофоров, а также нанесением разметки. Сейчас на проспекте монтируются водоотводные лотки.

«На сегодня завершены работы по устройству подземных кабельных коммуникаций, ведется техническое подключение к сетям питания. Опоры наружного освещения начнут устанавливать со следующей недели, фундаменты под опоры уже подготовлены», – добавили в мэрии.

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