Житель Якутии осужден за незаконную вырубку леса на 240 часов обязательных работ

Фото: прокуратура Якутии

Житель Сунтарского района признан виновным в незаконной вырубке леса, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина в мае 2022 года без разрешительных документов незаконно вырубил деревья на 49 тысяч рублей, что является значительным размером. Было заведено уголовное дело. В ходе следствия мужчина вину признал и полностью возместил причиненный ущерб.

Отмечается, что изъятая древесина после вступления приговора в законную силу будет передана в Сунтарский сектор Управления Росреестра по РС(Я) для обращения в доход государства.

Мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.

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