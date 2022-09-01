В Якутии установили бюст Прасковьи Федоровой

Фото: мэрия Якутска

В якутском селе Хатассы установили бюст Прасковьи Федоровой – директора совхоза «Хатасский» и лауреата множества советских наград. Сегодня исполнилось 95 лет со дня ее рождения. В церемонии открытия бюста приняли участие высокие чиновники, а также родственники Федоровой.

Отметим, что Прасковья Федорова является заслуженным работником народного хозяйства РСФСР и ЯАССР, а также кавалером высшего ордена Якутии «Полярная звезда». Замглавы Якутска Владимир Аржаков в своей речи подчеркнул, что увековечивание ее памяти стало «гражданским долгом» якутян.

«Как отметили выступившие, в патриотическом воспитании детей и молодежи большое значение имеет приобщение их к истории родного села, района, города, республики», – добавили в мэрии.

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