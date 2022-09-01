Житель Якутии протаранил столб на ночной трассе и погиб

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии водитель устроил ДТП на ночной трассе и скончался по дороге в больницу. Авария произошла около полуночи в Якутске, на перекрестке улицы Мархинка и Намского тракта. Мужчина на «Хонде Фит» не справился с управлением, вылетел с дороги и протаранил столб.

Основной удар пришелся на переднюю часть машины, как раз напротив места водителя. Мужчина получил серьезные травмы: медики успели приехать на место происшествия, но водитель умер в карете скорой помощи.

Вместе с ним в машине был еще один мужчина – 28-летний пассажир. Он также был травмирован и доставлен в больницу. В ГИБДД при этом не могут сказать, были ли находившиеся в машине пристегнуты ремнями.

«Местом ДТП является перекресток улицы Мархинская - Намский тракт. Дорога прямая с асфальтобетонным покрытием», – добавили в полиции.

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