Жителя Якутска оштрафовали на 3,5 тысячи рублей за кражу килограмма мяса

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На рассмотрение Якутского городского суда поступило дело о мелкой краже, сообщает пресс-служба суда.

Житель Якутска в августа этого года украл в магазине кусок мяса, а именно мякоть говядины весом 1100 грамм и стоимостью 715 рублей.

В судебном заседании он признал вину в совершении этого правонарушения.

На основании имеющихся доказательств суд признал мужчину виновным и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3575 рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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