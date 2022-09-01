Наталья Членова назначена руководителем Департамента внедрения изменений администрации главы и правительства Якутии

Наталья Членова. Фото: ЯСИА

1 сентября была освобождена от должности Наталья Членова, руководитель Департамента процессного и проектного управления администрации главы и правительства Якутии.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Он назначил Членову на должность руководителя Департамента внедрения изменений.

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