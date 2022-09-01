Эвакуация людей из здания КТФ в Якутске. Фото: t.me/aydaaan
Первый день нового учебного года для студентов технических факультетов Северо-Восточного федерального университета прошел весьма нестандартно — их эвакуировали из здания.
Как сообщили «КП — Якутия» в корпусе технических факультетов, причиной эвакуации стал бесхозный пакет.
«По инструкции, когда мы находим забытую сумку или пакет, мы проводим эвакуацию. Так положено», — объяснил собеседник редакции.
В пакете оказался мусор.
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