Эвакуация людей из здания КТФ в Якутске. Фото: t.me/aydaaan

Первый день нового учебного года для студентов технических факультетов Северо-Восточного федерального университета прошел весьма нестандартно — их эвакуировали из здания.

Как сообщили «КП — Якутия» в корпусе технических факультетов, причиной эвакуации стал бесхозный пакет.

«По инструкции, когда мы находим забытую сумку или пакет, мы проводим эвакуацию. Так положено», — объяснил собеседник редакции.

В пакете оказался мусор.

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