В Якутске маршрутные автобусы вернулись на улицу Каландаришвили

Фото: ЯСИА

С 1 сентября маршрутные автобусы № 2, 15, 19 возобновляют движение по улице Каландаришвили, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

На улице Каландаришвили завершены ремонтные работы. Напомним, ремонт на этой улице начался в сентябре прошлого года и окончился с опережением срока.

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