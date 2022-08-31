Власти Якутска объявили конкурс субсидий на поддержку многодетных семей

Фото: правительство Якутии

Власти Якутска начали прием заявок на конкурс субсидий для поддержки многодетных семей. Принять участие в нем могут любые некоммерческие организации, занимающиеся помощью многодетным родителям. Заявки будут приниматься по 29 сентября включительно.

Среди критериев компаний получения субсидии – общий охват благополучателей по не менее 50 человек, общий охват консультируемых граждан не менее 100 человек, общий охват благополучателей от акций – не менее 300 детей. Также компания-участник конкурса должна иметь основную базу и собственные ресурсы, а именно помещение площадью не менее 70 квадратов, в котором смогут разместиться как минимум 20 человек.

Также фирмы-участники должны иметь опыт, необходимый кадровый состав и ресурсы для реального оказания помощи семьям. С подробными требованиями можно ознакомиться на сайте мэрии Якутска.

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