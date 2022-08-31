Фото: ГИБДД Якутии

За два дня до 1 сентября в селе Верхневилюйск два школьника устроили ДТП — ученик среднего звена наехал на мотоцикле на младшеклассника. В результате у девятилетнего ребенка сломана нога, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Страшное столкновение произошло вечером около 20:10 30 августа на улице Гольдерова.

11-летний мальчик ехал на Irbis GS150 по встречной полосе. Как вдруг перед ним на дорогу выскочил младшеклассник. Малолетний мотоциклист не успел среагировать и налетел на пешехода.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Там у него диагностировали перелом обеих костей левой голени. 1 сентября школьник встретит в больничной палате.

Фото: ГИБДД Якутии

Как оказалось, транспортное средство на учете не стоит, номеров на нем не было, страховой полис ОСАГО тоже отсутствует. Водитель был без шлема и экипировки. Но сам не пострадал.

На его родителей составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления ТС. За это им грозит штраф в 30 тысяч рублей.

По факту ДТП материалы переданы следствию.

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