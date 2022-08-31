В Томпонском районе Якутии двое мужчин избили подростков

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28 августа в полицию Томпонского района поступило заявление об избиении двух подростков 12 и 14 лет, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Выяснилось, что на детей напали двое местных жителей. По их словам, подростки на протяжении нескольких лет «совершали противоправные действия» в отношении девятилетней девочки. Сами подростки при этом на учете в ПДН не состояли.

Как ранее сообщал в телеграме пользователь «Вестник Антонов», избиение произошло в селе Кескил Томпонского района в ночь с 27 на 28 августа после предвыборного концерта в местном клубе.

«После мероприятия их затащили в автомашину, катались, пили водку и попутно били ребят. Изверги измывались над ними всю ночь, а наутро пригрозили еще раз их избить, если они пойдут жаловаться. Но наутро они с множественными травмами поступили в больницу», — писал он.

Пользователь с беспокойством отмечал, что по горячим следам никто из избивавших задержан не был.

«Также поговаривают, что избитые подростки якобы обидели младшую сестру одного из организаторов расправы. Во всей истории ясно одно — никто не заинтересован в скандале», — резюмировал он.

В пресс-службе МВД Якутии добавили, что в отношении нападавших ведется проверка. Действиям же подростков будет дана правовая оценка. В настоящее время решается вопрос об их помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Материалы проверки направлены в следственный орган для принятия процессуального решения.

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