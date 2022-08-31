В Якутске в Национальном центре медицины 1 сентября откроется отделение неврологии и нейрогенетики

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1 сентября в Национальном центре медицины Якутии откроется новое специализированное подразделение — отделенияе неврологии и нейрогенетики Клинического центра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Руководителем нового подразделения станет одна из ведущих врачей-неврологов республики, заслуженный врач России и Якутии Людмила Оконешникова.

Пациентам с тяжелыми заболеваниями нервной системы будет оказана специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь.

В торжественной церемонии открытия отделения неврологии и нейрогенетики Клинического центра примут участие министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева и генеральный директор медучреждения Станислав Жирков.

Нейрогенетика — это современная область знаний, синтезирующая достижения и методологию классической и молекулярной генетики, нейрофизиологии и этологии.

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