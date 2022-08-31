В Якутске водитель на пешеходном переходе сбил ребенка

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

30 августа около 17 часов в Якутске произошло ДТП, где пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

30-летний водитель на Toyota Succeed наехал на пешехода — девочку 13 лет, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины.

В момент ДТП девочка находилась без сопровождения взрослых.

По данному факту проводится административное расследование.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

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