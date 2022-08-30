В Нерюнгринском районе Якутии 84-летняя бабушка всю ночь блуждала в лесу под дождем

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

29 августа спасатели Нерюнгринского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии организовали поиск потерявшейся в лесу 84-летне й женщины, сообщает пресс-центр ведомства.

Вместе с полицейскими они прочесали лес, при этом подавая звуковые и световые сигналы при помощи спецтехники.

В итоге ранним утром 30 августа уставшая и промокшая насквозь бабушка была найдена в лесу.

«Всю ночь шел дождь, поэтому она промокла до нитки, мы тут же укутали ее в форменную куртку, обогрели. Затем передали ее работникам скорой медицинской помощи», — рассказал начальник Нерюнгринского поисково-спасательного отряда Михаил Гидиу.

Как оказалось, женщина хотела сократить путь до остановки, но пошла не в ту сторону и не заметила, как заблудилась.

В ведомстве советуют не отпускать без сопровождения людей в возрасте, а также людей, имеющих различные заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие приложения использовать, чтобы не заблудиться в лесу (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.