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Происшествия30 августа 2022 3:26

В Якутске в общежитии на проспекте Ленина произошла поножовщина

Сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего подозреваемого
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Ночью на пульт Якутского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из охраняемого объекта на проспекте Ленина, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Якутии.

Туда немедленно направился экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Там на месте росгвардейцев встретил сотрудник охраны общежития и сообщил, что в одной из комнат мужчину ранили ножом.

Подозреваемого в поножовщине обнаружили в другой комнате общежития через несколько минут. Им оказался 18-летний парень. Он рассказал, что вместе с подозреваемым они распивали алкоголь и поссорились. Ссора переросла в драку, в ходе которой задержанный ударил ножом в живот своего оппонента.

Подозреваемого росгвардейцы передали в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, пострадавший госпитализирован.

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