Якутский онкодиспансер получил первый российский цифровой маммограф

Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

На днях медики республиканского онкологического диспансера получили современный маммографический комплекс МТЛ Маммо-5МТ, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

Это первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза. Томосинтез — это рентгенографический метод исследования, при котором производится послойное изображение исследуемой области с толщиной среза от 0,5 мм, что позволяет увидеть мельчайшие патологические изменения до 1 мм. Диагностические возможности этого метода намного шире, нежели при обычной цифровой рентгенографии.

Маммограф уже установлен в центре лучевой диагностики,а медицинский персонал прошел обучение по работе на оборудовании.

Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

По словам заведующей центром лучевой диагностики Майи Тихоновой, изображения высокого качества позволят медикам получать результаты исследования в кратчайшие сроки.

«А высокая скорость проведения исследований и малая компрессия молочной железы делают процедуру обследования менее болезненной и стрессовой для пациенток», — добавила она.

Маммограф может быть использован как для проведения биопсии, так и в стандартных скрининговых исследованиях.

Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

В Якутии за последние два года рак молочной железы занимает второе место после рака легкого. Ежегодно выявляется 250 случаев рака молочной железы и около 70% случаев диагностируется на ранних стадиях. Отмечается, что на сегодняшний день маммография является самым информативным методом диагностики рака молочной железы.

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