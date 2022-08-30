Подарил наркотики и получил девять лет колонии: вынесен приговор жителю Алданского района Якутии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Алданского района признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере, сообщает прокуратура Якутии.

К нему в гости пришла знакомая, которая любит употреблять запрещенные вещества. И гостеприимный хозяин квартиры великодушно подарил ей наркотики.

С учетом позиции прокурора суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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