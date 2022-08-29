В Якутске женщина разбила стекла автомобиля обидчика своей матери

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В полицию Якутска поступило заявление об умышленном повреждении автомобиля, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Ночью на улице Пекарского к припаркованной машине подошла 29-летняя женщина и разбила лобовое стекло. Позже она наведалась туда еще несколько раз и в итоге разбила все стекла автомобиля.

Повреждения хозяин машины обнаружил только через пару дней и вызвал полицию.

Оказалось, что злоумышленница ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Свой поступок она объяснила тем, что мужчина обидел ее мать, и она решила за нее отомстить.

Сейчас проводится экспертиза для установления размера материального ущерба. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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