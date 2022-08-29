В самое знаменитое кафе Якутии «Куба» ищут работников, согласных жить в горах вдали от людей

Фото: trassa-tour.ru

Среди гор на федеральной автомобильной дороге «Колыма» на территории Оймяконского района стоит самое одинокое и самое знаменитое кафе Якутии — «Куба».

Кругом — ни души. Отсюда дальше по трассе до Усть-Неры — 260 км, в обратном направлении до Хандыги — 320 км.

Сюда заезжают, чтобы заправиться и подкрепиться, путники, едущие в Усть-Неру и Магадан, а также туристы, направляющиеся на Полюс холода — Оймякон. Именно последние и прославили эту маленькую и скромную на вид лавочку на весь мир.

У путешественников стало неким челленджем фотографироваться у вывески «Куба» (игра слов: на якутском «куба» означает «лебедь» — прим. ред.) и ходить в уличный туалет, особенно зимой.

Фото: life-trip.ru

И вот, как сообщили «КП — Якутия» в заведении, в кафе требуются работники-отшельники, желающие отдохнуть от цивилизации.

Им нужны морозостойкие кассир-раздатчица и повар-пекарь до 60 лет.

Сотрудникам предлагают зарплату от 1,5 тысячи до 5,5 тысячи рублей в день, питание и проживание в живописной местности. График работы — по одному месяцу.

Из развлечений здесь прогулка по заброшенному жутковатому поселку Кюбеме, который находится тут же, и вай-фай.

Фото: zen.yandex.ru

Фото: zen.yandex.ru

Желающие свалить подальше в горы и заодно подзаработать могут позвонить по номеру +79244652288, +79143032634.

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