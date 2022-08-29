На автодороге «Колыма» в Якутии за воскресенье произошло два ДТП

Фото: ГИБДД Якутии

В воскресенье, 28 августа, на федеральной автомобильной дороге «Колыма» на территории Мегино-Кангаласского района произошло два ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Опрокидывание машины пьяным водителем без прав у Тюнгюлю

Первое ДТП произошло около 11:30 утра на 80-м километре ФАД «Колыма» — между селами Тюнгюлю и Нуорагана.

Фото: ГИБДД Якутии

Аварию устроил 28-летний пьяный водитель без прав — перевернул машину. Вместе с ним в салоне Toyota Platz были два пассажира 1993 и 1995 годов рождения, тоже пьяные. Один из них оказался владельцем автомобиля.

Вся нетрезвая компания получила травмы. Их госпитализировали в районнную больницу.

Наезд на мопедиста в Нижнем Бестяхе

Второе ДТП случилось через двенадцать часов, в 23:10, в Нижнем Бестяхе.

Водитель 29 лет на Nissan Cub ехал по улице Ленина и возле дома №57 при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил машине, которая двигалась навстречу и поворачивала туда же. В результате он столкнулся с мопедом Irbis Grace, за рулем которого был 18-летний юноша.

Фото: ГИБДД Якутии

Молодой человек ехал на мопеде не один, а с пассажиркой. Их обоих госпитализировали в ту же больницу, что и участников утренней аварии.

По предварительным данным, мопедист ехал с выключенными фарами, ни у него, ни у его спутницы не было ни мотошлема, ни защитной экипировки.

Все участники данного ДТП были трезвые.

По обоим происшествиям ведется проверка.

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