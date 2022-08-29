Якутская спортсменка Наталья Леонтьева вновь вошла в число сильнейших легкоатлетов России

Фото: Спорт Якутии

В Челябинске завершилась Всероссийская спартакиада сильнейших по легкой атлетике. По итогам одного из забегов на пьедестал взошла якутская спортсменка Наталья Леонтьева, сообщает «Спорт Якутии».

Мастер спорта международного класса, якутянка Наталья Леонтьева на соревнованиях представляла команду Москвы. Дистанцию в 10 тысяч метров она завершила с результатом 34:33.49, который принес ей второе место.

Якутянка уступила лишь чемпионке Альбине Гадельшиной из Башкортостана, которая оказалась почти на минуту быстрее. Третье место заняла Юлия Васильева из Самарской области, отставшая от спортсменки из Якутии на 14 секунд.

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