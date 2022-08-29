Бывший следователь МВД Якутии дала взятку своему коллеге на полмиллиона рублей

В отношении бывшего следователя одного из территориальных отделов МВД республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по получению взятки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Отмечается, что дело расследовано следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по материалам УФСБ.

Женщина обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Как считает следствие, в период с февраля по май 2020 года она пыталась выручить своего близкого родственника, которого должны были привлечь к уголовной ответственности. Так как это дело вел ее коллега по отделу, она предложила ему 500 тысяч рублей. Из сообщения понятно, что коллега деньги не взял, а на саму сотрудницу завели уголовное дело и уволили из органов.

Кроме того, в течение расследования суд наложил арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 900 000 рублей. Дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.