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Происшествия29 августа 2022 1:15

Бывший следователь МВД Якутии дала взятку своему коллеге на полмиллиона рублей

Женщина хотела спасти своего родственника от уголовной ответственности
Михаил ГОРОХОВ

В отношении бывшего следователя одного из территориальных отделов МВД республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по получению взятки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Отмечается, что дело расследовано следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по материалам УФСБ.

Женщина обвиняется в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Как считает следствие, в период с февраля по май 2020 года она пыталась выручить своего близкого родственника, которого должны были привлечь к уголовной ответственности. Так как это дело вел ее коллега по отделу, она предложила ему 500 тысяч рублей. Из сообщения понятно, что коллега деньги не взял, а на саму сотрудницу завели уголовное дело и уволили из органов.

Кроме того, в течение расследования суд наложил арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 900 000 рублей. Дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд.

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