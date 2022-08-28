Власти Якутии отчитались о тушении последнего лесного пожара

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

По данным на утро 28 августа в Якутии не выявлены новые лесные пожары. Последнее крупное возгорание было ликвидировано в Усть-Майском районе, информирует оперштаб республики.

Последний пожар в Усть-Майском районе действовал на площади почти 56 тысяч гектаров. С его ликвидацией можно говорить о том, что на сегодня лесных пожаров в Якутии нет. В этот же день в 2021 году в республике было зарегистрировано 35 лесных пожаров на общей площади 359 479 га.

Всего с начала пожароопасного сезона 2022 года зарегистрировано 527 лесных пожаров на общей площади 573 168,01 га. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период оперштаб фиксировал 1519 лесных пожаров на общей площади свыше 7,5 млн га.

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