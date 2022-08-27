На реке Алдан в Якутии разлились нефтепродукты

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

26 августа на реке Алдан разлились нефтепродукты в местности устья ручья Больничный, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Госинспектор Томпонской инспекции государственного экологического надзора провел выездное обследование на месте разлива. Поверхность воды реки Алдан была загрязнена.

Выше по течению обнаружено судно, на палубе которого производилась откачка топлива с грузовых автомашин в люковое отверстие. В ведомстве отметили, что отобраны пробы воды для проведения экспертизы.

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