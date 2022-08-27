Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Алдане водитель такси обокрал свою пассажирку — он похитил у нее 3500 рублей наличными, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Заказ с почасовой оплатой таксисту поступил около часа ночи. Машину вызвала пара, которая хотела романтически провести время. Сперва они заехали в магазин, а потом покатались по городу. После чего молодой человек попросил водителя отвезти их к озеру за городом.

Когда пассажиры вышли из машины и направились к воде, таксист заметил, что девушка оставила на заднем сиденье сумку и кошелек. Он поддался искушению и заглянул внутрь. Внутри он нашел наличные деньги — всего водитель похитил 3,5 тысячи рублей.

После этого он вышел из салона и стал ждать возвращения клиентов.

По завершении поездки таксист без зазрения совести взял плату с пассажиров. Девушка оплатила переводом через онлайн-банк, поэтому пропажу денег заметила только дома.

Нечестного водителя такси поймали, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. Теперь подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчина вину полностью признал, раскаялся и пообещал возместить потерпевшей всю похищенную сумму.

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