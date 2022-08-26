В Якутске снизился средний балл ЕГЭ

Фото: правительство Якутии

Глава Якутска Евгений Григорьев отметил снижение среднего балла ЕГЭ по ряду предметов. По его словам, это тенденция последних лет, и списывать все на ковидную удаленку нельзя. Поэтому мэр поручил управлению образования и главам школ разобраться в ситуации.

«Поручил в ближайшее время провести тематические педсоветы, посвященные анализу результатов ЕГЭ по всем предметам, выявлению причин снижения качественных показателей. Провести работу над ошибками, принять необходимые меры и добиваться улучшения показателей в 2023 году», – добавил Григорьев.

Также мэр обозначил ряд приоритетных направлений в образовании: сохранение родного языка, развитие IT-образования и патриотизма. Последнее, по словам Григорьева, особенно важно в свете СВО – и детям должны с раннего детства прививать уважение и любовь к государственным символам.

«В свете непростой политической ситуации на неокрепшие умы детей и молодежи в сети Интернет обрушился неконтролируемый поток противоречивой и фейковой информации, чуждой нам идеологии. Сегодня в противодействии этим новым угрозам, роль педагогического и родительского сообщества как никогда высока», – отметил глава.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.