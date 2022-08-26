Глава Якутии предложил создать единый центр мониторинга лесных пожаров

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев предложил создать единый центр мониторинга лесных пожаров. В этом году в Якутии ввели цифровую систему отслеживания, которая помогла резко сократить число пожаров. Николаев предложил на базе якутской разработки создать центр, который будет отслеживать пожары на Дальнем Востоке, а может и на территории всей Сибири.

«Наша программа помогла значительно повысить оперативность качества принимаемых решений, при этом знаю, что сейчас во многих регионах не до конца решена задача по цифровому мониторингу лесных пожаров. Мы в принципе здесь готовы выступить как центр на базе нашего IT-парка», – заявил глава.

Отметим, что успехи Якутии в борьбе с пожарами ранее были замечены на федеральном уровне. Глава федерального Минэкологии Александр Козлов отмечал, что по сравнению с прошлым годом число пожаров в республике сократилось в 13 раз – это наилучший показатель среди всех российских регионов.

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