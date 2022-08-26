В якутских школах откроют 39 психолого-педагогических классов

Фото: правительство Якутии

В школах Якутии в этом году откроют 39 психолого-педагогических классов, где будут готовить будущих школьных психологов. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что в стране создали более полутора тысяч таких классов и в целом уделяют серьезное внимание подготовке будущих педагогов.

«Важно, чтобы в профессию приходили лучшие кадры, готовые к наставническому труду заранее», – подчеркнул министр.

В правительстве республики в свою очередь отметили, что первые педагогические классы появились в Якутии еще в 1997 году. Отдельные школы также имели педагогический профиль. Сейчас, для подготовки будущих психологов, школы будут сотрудничать с Благовещенским государственным педагогическим университетом.

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