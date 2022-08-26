С 1 сентября ряд междугородних автобусов из Якутска будет курсировать ежедневно

Фото: правительство Якутии

Автобусы ряда межмуниципальных маршрутов, выходящие из Якутска, начнут курсировать ежедневно. Речь идет о направлениях Якутск-Покровск-Мохсоголлох, Якутск-Магарассы –Бердигестях и Якутск-Намцы-Хатырык. С августа их в качестве эксперимента пускали дважды в неделю, а с 1 сентября они начнут курсировать каждый день.

«Ранее маршрута общественного транспорта из Якутска в Намский и Горный районы не было. По этим новым направлениям будет уточняться пассажиропоток и необходимое число рейсов. А маршрут Якутск – Покровск – Мохсоголлох был внедрен давно. Из-за востребованности МУП «ЯПАК» увеличит количество рейсов по этому направлению», – отметили в правительстве.

Власти уточнили, что стоимость проезда рассчитывается исходя из расстояния – по 2,21 рубля за километр. К примеру, поездка до Покровска будет стоить 177 рублей, хотя раньше она обходилась в 250 рублей. Билет до Мохсоголлоха будет стоить 222 рубля, до Магараса – 192 рубля, до Бердигестяха – 404 рубля. Еще 50 рублей придется доплатить за провоз крупного багажа.

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