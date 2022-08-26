В Горном улусе Якутии пьяный водитель сбил пьяных пешеходов

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии пьяный водитель совершил наезд на пешеходов в районе села Бясь-Кюель. Пожилой мужчина и его спутница стояли на проезжей части – как выяснилось позже, они тоже были пьяны. Водитель сбил обоих, а мужчину впоследствии пришлось госпитализировать.

66-летнего пострадавшего положили в участковую больницу на стационарное лечение – мужчина получил закрытый косой перелом левой малоберцовой кости со смещением. Вторая пострадавшая, 30-летняя женщина, отделалась ушибами и от госпитализации отказалась.

Впоследствии выяснилось, что все трое, включая водителя, распивали спиртное в одной компании. Водитель, судя по всему, хотел подвезти собутыльников, но не рассчитал траекторию парковки.

Примечательно, что автолюбитель не имеет прав, и за последний год уже восемь раз привлекался за различные нарушения. Сейчас в отношении водителя составили ряд новых административных протоколов, более того, ему грозит уголовное дело.

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