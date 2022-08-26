В Якутии внедряют новый метод лечения пациентов с инсультом, который можно применять и с помощью телеконсультаций

Фото: Мария Васильева

В Якутию с рабочим визитом прибыла бригада неврологов Минздрава России, которые помогают внедрить в республике новый метод лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, пресс-служба правительства региона.

Что за новый метод лечения пациентов с инсультами

Телетромболизис – это современный способ оказания экстренной медпомощи при лечении ишемического инсульта. Его суть в том, что в течение 3-6 часов заболевания вводят медикаменты, которые расщепляют тромбы, образовавшиеся в кровеносных сосудах больного. Этот метод эффективен для оперативного восстановления кровотока.

Как новый метод лечения будут внедрять в Якутии

На совещании у вице-премьера республики Ольги Балабкиной перспективы нового направления обсудили с участием главного внештатного невролога Минздрава России, профессора Николая Шамалова.

Для внедрения нового метода правительству республики предложили создать сеть телеконсультируемых ПСО – первичных сосудистых отделений. По словам неврологов, для этого требуется наличие в больнице компьютерного томографа, реаниматолога или невролога, а также возможность организации на телеконсультацию.

Вице-премьер республики Ольга Балабкина отметила, что с технической точки зрения возможность для внедрения нового метода в республике уже есть. Она уверена, что это решение повысит доступность оказания высокотехнологичной медпомощи в отдалённых населённых пунктах республики.

«Эта одна из главных задач указа главы республики о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в Якутии и нацпроекта «Здравоохранение». В каждой центральной районной больнице есть возможность выхода на телемедицинскую консультацию с врачами республиканских больниц», – отметила она.

С учетом просторов Якутии такой подход позволит не терять драгоценное время на доставку пациентов из удаленных населенных пунктов в Якутск. После первичной помощи пациента уже можно доставить на дальнейшее специализированное лечение в Якутск.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Я