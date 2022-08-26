Юная якутянка стала обладательницей Гран-при «Маленькая Мисс Россия — 2022»

Фото: «Алданский рабочий»

Жительница Алданского района Якутии Дарья Соплякова стала победительницей Всероссийского конкурса красоты и таланта «Маленькая Мисс Россия — 2022», сообщает газета «Алданский рабочий».

Девочка выиграла в возрастной категории от одиннадцати до тринадцати лет. Ранее Дарья Соплякаова стала обладательницей главной короны регионального конкурса в Якутии «Маленькая Мисс Якутия — 2021».

Всероссийский конкурс прошел в Сочи с 20 по 25 августа. В этом году в нем приняли участие 38 маленьких красавиц со всех регионов России. Дарья на этом конкурсе представляла Алданский район и Якутию.

«Юная алданочка готовилась к конкурсу с самой весны. Она достойно выступила на каждом этапе. А в костюмированных конкурсных этапах девочка представила свою родину в бело-золотом платье, символизирующим золотой Алдан, и в стилизованном якутском наряде», — говорится в сообщении.

Также во время конкурса Дарья принимала участие в показе линейки детской одежды от известных дизайнеров.

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