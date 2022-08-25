В Якутии на ликвидацию последствий паводка выделят 225 миллионов рублей

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии выделят 225 миллионов рублей из республиканского бюджета на ликвидацию последствий паводка. Деньги пойдут на устранение ущерба в Верхоянском и Кобяйском районах – ремонт инфраструктуры и аварийно-восстановительные работы.

«Вертолётом Ми-26 МЧС России выполнено 8 рейсов, доставлены почти все необходимые строительные материалы для восстановления объектов образования, здравоохранения, теплоснабжения и культуры в четырёх населённых пунктах Верхоянского района. Запланирована поставка строительных материалов в Адычинский наслег и на восстановление спортивного зала в городе Верхоянске», – отметили в правительстве.

При этом большинство пострадавших от паводка жителей уже получили по 5 тысяч рублей на человека и до 20 тысяч за утрату имущества. Собственники пострадавших домов и квартир получат по 100 тысяч рублей.

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